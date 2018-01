Via XXV Aprile dice addio a un altro negozio

Ancora un negozio che chiude in centro città, ancora saracinesche abbassate da un giorno all’altro: questa volta a gettare la spugna è lo store monomarca di Aquafredda 1998 inaugurato a metà 2015 in via XXV Aprile.

La conferma della chiusura arriva non soltanto dalle vetrine vuote e dall’ingresso sprangato, ma anche dal cartello “affittasi” affisso sulla porta, segno che non si tratta soltanto di un rinnovo locali ma di un vero e proprio stop.

Il negozio era uno dei punti vendita che l’imprenditore massese Franco Pierucci aveva aperto in diverse regioni d’Italia: all’inaugurazione avevano preso parte anche l’ex capitano del Genoa, Marco Rossi, e gli ex campioni del mondo Chicco Evani e Roberto Mussi.

Si tratta dell’ennesima chiusura in città negli ultimi mesi, in un valzer che ha visto coinvolti anche Trony, in via XX Settembre, che potrebbe presto essere occupato dal colosso Inditex con Zara Home, e la Rinascente, che stando alle dichiarazioni dell’azienda chiuderà definitivamente i battenti a novembre 2018. A fine novembre anche il negozio di abbigliamento per bambini Peter Pan ha annunciato la chiusura del punto vendita che si affaccia su Galleria Mazzini e via Roma.