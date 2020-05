Accoltellamento a Borgoratti, il ferito resta in prognosi riservata

È stazionaria la situazione del ragazzo di origini albanesi di 33 anni, accoltellato a Borgoratti sabato scorso e da allora ricoverato all'ospedale San Martino.

Il paziente, in cura presso il Trauma Center diretto dal dottor Luca Berardi, sarà sottoposto a una tac di controllo addominale nella giornata di martedì, per valutare nuovamente lo stato della lacerazione epatica derivante da una delle coltellate ricevute.

La situazione toracica invece comporterà la presenza del tubo di drenaggio ancora per qualche giorno. La prognosi resta riservata. L'aggressore, un italiano di 51 anni, è stato arrestato dalla polizia alcune ore dopo il fatto di sangue, quando la polizia è riuscita a farlo uscire dall'appartamento dove si era barricato in via Torricelli.