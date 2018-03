Numeri verdi contro occupazioni abusive, servizio attivo in tutta la Liguria

Dopo Genova e la provincia, i numeri verdi antiabusivismo disposti dalle aziende regionali territoriali per l’edilizia sono stati attivati anche in tutto il resto della Liguria.

Da mercoledì 7 marzo anche i residenti di Imperia, Savona e La Spezia possono dunque contattare il numero gratuito istituito per segnalare casi di occupazione abusiva di alloggi di edilizia popolare. I numeri sono 800.09.87.76 per Imperia, 800.31.06.60 per Savona e 800.18.34.79 per La Spezia. Quello riservato a Genova, attivato lo scorso dicembre, è 800.28.21.91.

«In Liguria le occupazioni abusive non rappresentano un fenomeno diffuso e preoccupante come in altre regioni del paese - è stato il commento dell’assessore regionale all’Edilizia, Marco Scajola - Questo grazie anche al controllo costante che le Arte svolgono sui nostri territori, per il quale è comunque necessaria la collaborazione attiva dei cittadini».