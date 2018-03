Discariche abusive, 310 telecamere per il monitoraggio del territorio

Cittadini incivili, che abbandonano ingombranti sulla strada o accanto ai cassonetti, anziché portarli presso le apposite isole ecologiche: se ne è parlato martedì 27 marzo durante il consiglio comunale.

A sollevare l'argomento, il consigliere Valeriano Vacalebre di Fratelli d'Italia, che ha concentrato il proprio intervento soprattutto sulla zona di Cornigliano.

«Venerdì presenteremo in conferenza stampa i risultati delle 310 telecamere per il monitoraggio del territorio e il contrasto delle discariche abusive - ha risposto l'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino -. Per i comportamenti pregressi abbiamo sanzionato le persone individuate. In corso Perrone ci sono tre discariche e il fenomeno è presente anche nelle vie San Giacomo apostolo, Borzoli, Rollino. Combatteremo con pugno fermo questi comportamenti incivili, lesivi della dignità, della città e dell’ambiente».