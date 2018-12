Auto in fiamme sulla rampa autostradale, traffico in tilt

Pesanti disagi al traffico nella serata di giovedì per un’auto che ha preso fuoco sulla rampa di accesso al casello autostradale di Genova Ovest.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 19: l’automobilista è riuscito a mettersi in salvo e non risultano feriti, ma la circolazione in entrata e in uscita dall’autostrada è stata completamente bloccata per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Intorno alle 20, a incendio ormai domato, in zona Sampierdarena e in uscita dall’A7 risultavano ancora lunghe code e rallentamenti.