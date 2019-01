Veicolo in panne in autostrada e tir incastrato a Sampierdarena, mattinata di traffico

Martedì mattina difficile da punto di vista del traffico sul nodo autostradale genovese, dove nell’ora di punta si sono create code e rallentamenti aggravati, sull’A7, dalla presenza di un veicolo in panne che ha occupato una carreggiata in direzione Genova.

L’avaria si è verificata tra Bolzaneto e il bivio con l’A10 poco dopo le 8 e ha complicato ulteriormente la situazione viabilità in un tratto già molto trafficato. Code si sono registrate anche in uscita al casello di Bolzaneto, per chi proviene da Genova, così come sull’A10 tra i caselli di Pegli e Aeroporto.

Per quanto riguarda invece la viabilità cittadina, traffico sulla Sopraelevata in direzione Sampierdarena e a Sestri Ponente nella zona di via Hermada e via Puccini; qualche disagio a Sampierdarena dopo che un tir è rimasto incastrato mentre percorreva corso Martinetti all’altezza della stazione dei carabinieri: per farlo uscire dalla strada è stato necessario spostare un’auto parcheggiata e l’intervento della Municipale.