Incidente in A7, auto ribaltata. Ferita una donna

Intervento in autostrada per i vigili del fuoco di Bolzaneto nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio. Un'auto che viaggiava in direzione Milano ha capottato all'altezza di Ronco Scrivia per cause ancora da accertare.

Una pattuglia della polizia è intervenuta al km 23 prestando i primi soccorsi alla donna che si trovava alla guida. L'automobilista è stata estratta dalla macchina, affidata alle cure del 118 e infine ricoverata in codice giallo all'ospedale san Giacomo di Novi Ligure.

I pompieri hanno invece rimesso in sicurezza il veicolo in attesa dell'arrivo del carro attrezzi.