Viabilità, venerdì mattina riapre l'A6 Torino - Savona

Verrà riaperta venerdì mattina l’A6 Torino Savona nel tratto interessato dal crollo del viadotto Madonna del Monte, tra Savona e Altare.

La riapertura riguarda la carreggiata sud dell’autostrada gestita dal gruppo Gavio, e i mezzi viaggeranno a doppio senso di marcia con salto di carreggiata, così come accade attualmente sull’A26, chiusa per controlli strutturali sui viadotti Fado e Pecetti: «È comunque una boccata di fiato per tutti», ha commentato il presidente della Regione, Giovanni Toti, aggiungendo che «il giorno successivo dovremmo essere in grado di riaprire la Strada Provinciale 29 e liberare così la Val Bormida dall’isolamento».

L’autostrada avrebbe dovuto riaprire già giovedì, ma si sono resi necessari controlli più approfonditi che hanno comportato un giorno di ritardo: «Lo slittamento è stato reso necessario da ulteriori integrazioni e verifiche, dopo le forti piogge della giornata di ieri - ha aggiunto Toti - La sicurezza dei cittadini è al primo posto, quindi è stato giustamente ritenuto di aspettare qualche ora in più».

Il provvedimento di riapertura è stato deciso in Prefettura a Savona con la firma del protocollo di gestione del piano di monitoraggio e sicurezza della A6 Torino-Savona, indispensabile per la riapertura del tratto interessato da un crollo in seguito a una frana sulla carreggiata nord domenica scorsa.