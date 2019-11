Crolla viadotto sulla A6, emergenza in autostrada

Emergenza nel pomeriggio di domenica 24 novembre sulla autostrada A6 Torino-Savona, dove è crollato parte del viadotto "Madonna del Monte", tra Savona e Altare in direzione Torino, a circa 1,5 km da Savona.

Intorno alle 15 i primi accertamenti escludevano veicoli coinvolti o persone disperse. Il governatore ligure, Giovanni Toti, è arrivato in Prefettura a Savona per fare il punto della situazione, e da lì si è spostato insieme con l'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone sul luogo del crollo.

«La Provincia di Savona sta già mettendo in movimento, oggi stiamo intensificando per questa ennesima tragedia tutti i lavori per ridare una viabilità accettabile alla zona - ha detto Toti fuori dalla prefettura - Abbiamo ovviamente avvisato il governo, siamo in contatto con i ministri competenti e con il dipartimento nazionale di Protezione Civile, dobbiamo ancora capire cosa è successo ma pare che una delle carreggiate del viadotto sia crollata dopo essere stata investita da un’imponente frana che si è staccata dal monte che sovrasta il viadotto stesso»

L'autostrada è stata chiusa nel tratto tra il bivio per Savona e Altare in entrambe le direzioni, sul posto i vigili del fuoco. Le auto rimaste bloccate in autostrada sono accompagnate dalle forze sul posto indietro, al casello di Savona, e fatte uscire.

La notizia è in aggiornamento, ma secondo i primi rilievi pare che il crollo sia stato causato da una frana: nelle prime immagini video si nota chiaramente lo smottamento di parte della collina e la voragine lasciata dal viadotto crollato.