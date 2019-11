Chiusura viadotti sull'A26, Aspi: «Entro mezzogiorno riaperta una corsia per senso di marcia»

La A26, chiusa lunedì notte per controlli strutturali sui viadotti Fado e Pecetti, riaprirà parzialmente entro mezzogiorno di martedì: è quanto ha fatto sapere Autostrade per l'Italia in una nota diffuda martedì mattina, in minuti in cui il traffico, in alcune parti della città e nei Comuni limitrofi della zona del Turchino, è letteralmente paralizzato.

«Entro le ore 12 di oggi, martedì 26 novembre 2019, riprenderà in entrambe le direzioni di marcia la circolazione sulla tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone - ha reso noto Autostrade - Nel corso della notte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri».

Il governatore ligure, Giovanni Toti, aveva confermato lunedì sera in prefettura che «i dirigenti del Tronco di Genova ci hanno spiegato che i controlli sono iniziati in nottata e continueranno in mattinata perchè necessitano di luce del sole. Stanno lavorando per aprire almeno una corsia a cavallo dei due viadotti che consenta una direzione Nord-Sud concordata con la polizia Stradale: è possibile, ma non certo, che si possano fare due corsie ristrete a livello di sicurezza senza pregiudicare i controlli in entrambi i sensi di marcia, seppure rallentati. Ovviamente nel caso in cui i controlli diano esito positivo, altrimenti parliamo del nulla».