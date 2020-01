Valle Stura "intrappolata", Aspi promette: «L'8 gennaio riaperta la galleria Berté»

Potrebbe riaprire l’8 gennaio la galleria Berté, sull’A26, chiusa il 29 dicembre scorso dopo il crollo di parte della volta. La notizia è arrivata da Mirko Nanni, direttore del Primo Tronco di Autostrade per l’Italia, nel corso dell’incontro in prefettura che si è tenuto venerdì mattina.

Al tavolo in prefettura hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Aspi, anche i tecnici di Città Metropolitana e i sindaci dell’unione dei cinque Comuni delle valli Stura, Orba e Leira (Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Tiglieto e Mele) i più colpiti dal punto di vista della viabilità anche a causa dei danni provocati dall’ondata di maltempo autunnale.

Autostrade ha assicurato l’impegno per realizzare nel più breve tempo possibile il bypass per raggiungere l’A26 in direzione Genova da Masone, senza arrivare sino a Ovada, fissando a domenica 5 gennaio la data di apertura. I sindaci, dal canto loro, hanno sollecitato Anas affinché elimini il prima possibile i restringimenti di carreggiata sulla strada del Turchino, la provinciale 456, su cui sono presenti numerose frane che hanno costretto a modificare l’assetto stradale.

«Alla richiesta rivoltaci di aiuto alla Polizia stradale e all’arma dei Carabinieri sui flussi previsti per il controesodo abbiamo garantito che, come sempre, faremo la nostra parte con responsabilità e serietà - ha reso noto Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione - rimarcando tuttavia che i nostri Vigili non possono essere lasciati soli a gestire le emergenze che si riversano sulla viabilità ordinaria, rischiando di paralizzarla. Abbiamo ottenuto dal Prefetto un impegno nel coordinare le forze che potrebbero affiancarli».

Chiusura provinciale del Turchino, altri 90 giorni per riaprire: «Inaccettabile»

Nelle scorse ore Aspi aveva avviato i sopralluoghi per verificare proprio la fattibilità del ripristino del bypass dismesso presente a circa 100 metri dalla galleria Bertè, attualmente ancora chiusa e oggetto di verifiche di stabilità. Le condizioni del bypass rendono necessari interventi di rifacimento dell’asfalto, ed è molto probabile che, se verrà aperto, lo resterà per pochi giorni prima dell’effettivo ripristino della circolazione nella Berté.

Sul fronte piemontese, la situazione viabilità non è migliore: la provincia di Alessandra ha chiesto altri 90 giorni - 3 mesi, dunque, che si sommano al mese e mezzo di chiusura che già si conta - per riaprire la provinciale del Turchino dopo le frane avvenute a fine ottobre in località Panicata e in località Gnocchetto, tempi contro cui è insorto il sindaco di Campo Ligure: «Tempi inaccettabili»