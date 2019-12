Precipita da un viadotto sull'A26 per fare pipì, gravissimo in ospedale

Si trova ancora ricoverato all’ospedale San Martino il cittadino francese che domenica pomeriggio è precipitato da un viadotto sull'A26 dopo avere scavalcato il guardrail per appartarsi e fare pipì.

L’incidente è avvenuto sul viadotto San Pietro, all’altezza di Masone, sulla carreggiata sud. Stando a quanto ricostruito dalla polizia Stradale, l’uomo, 43 anni, non si sarebbe reso conto di essere su un viadotto, sospeso nel vuoto, e avrebbe scavalcato il guardrail convinto di restare sull’asfalto precipitando invece per diverse decine di metri.

Immediatamente portato in ospedale, è stato sottoposto a una tac che ha portato alla luce lesioni alla colonna vertebrale e ai polmoni. Ricoverato in stretta osservazione, i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per stabilizzare la colonna: le sue condizioni sono molto gravi.