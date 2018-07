Pullman a fuoco sull'A26, paura per un gruppo di turisti argentini

Domenica impegnativa sulle autostrade liguri, non soltanto per colpa del traffico ma anche per alcuni incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. In particolare, nel pomeriggio di domenica i Vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sull’A26 per spegnere un in incendio divampato su un pullman.

L’allarme è scattato quando il mezzo si trovava all’altezza del km 3 in direzione Masone: l’autista ha notato il fumo, ha sentito odore di bruciato e ha subito fatto scendere i passeggeri, un gruppo di turisti argentini.

All’arrivo dei Vigili del fuoco autista e turisti erano lato strada, ed è stato possibile iniziare subito le operazioni di spegnimento dell’incendio. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni, perché la carreggiata è stata chiusa per consentire ai pompieri di lavorare.