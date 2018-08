Camper in fiamme sull'A26, code anche in A10

Mattinata difficile sulle autostrade intorno a Genova. Intorno alle 10.30 un camper è andato in fiamme sull'A26 in direzione Gravellona Toce fra Voltri e Masone. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con code di diversi chilometri sull'A26 e sull'A10 fra Varazze e Genova Aeroporto. Dopo le 14 si sono registrati disagi anche sull'A7 nel tratto fra Bolzaneto e Busalla per via di un incidente. Sul posto la polizia stradale.