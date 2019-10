Camion in fiamme in autostrada, tratto chiuso

Intorno alle 13 di lunedì 14 ottobre 2019 sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona Toce è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un camion che ha preso fuoco al chilometro 5 e 200. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code.

Per i veicoli leggeri provenienti da Arenzano e da Genova si consiglia di uscire a Genova Pra' dove si sono formate code, e dopo aver percorso la SP 456 del Turchino si può rientrare in autostrada a Masone. I camion provenienti da Ventimiglia e diretti verso il nord possono uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Genova Ovest in direzione della A7 Genova-Seravalle o in alternativa possono utlizzare la A6 Torino-Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade.