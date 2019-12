Paura a Masone, auto in fiamme al casello dell’A26

Un’auto ha preso fuoco martedì mattina all’altezza del casello di Masone, lungo il tracciato della A26.

A bordo dell’auto, al momento dell’incendio, c’era il conducente, che vedendo il fumo è subito sceso e ha chiamato i soccorsi.

Nessun ferito, dunque, ma qualche disagio al traffico, con la chiusura temporanea del casello di Masone (già chiuso in direzione Genova per il crollo di parte della volta della galleria Berté) per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo.