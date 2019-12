Crollo in galleria sull'A26, riaperto il tratto. L'ad di Autostrade: «Ci dispiace»

È stato riaperto intorno all’una della notte tra lunedì e martedì il tratto di autostrada A26 chiuso dopo il crollo di parte del soffitto di una galleria tra Masone e il bivio con l’A10 in direzione Genova.

Il traffico circola su una sola corsia in scambio di carreggiata, e resta chiusa l’entrata dal casello autostradale di Masone verso sud: chi è diretto verso Genova deve necessariamente entrare in autostrada da Pra’. E al di là dei disagi provocati al traffico, il pensiero è ancora al rischio corso dagli automobilisti che lunedì sera stavano percorrendo l’A26 e sono stati letteralmente sfiorati dai calcinacci.

«Un mio amico camionista era in galleria al momento del crollo, mi ha raccontato di essersi visto cadere pezzi di galleria davanti a lui», racconta Roberto Queirolo, tra i primi a ricevere immagini dei calcinacci crollati sull’asfalto. E proprio nei momenti in cui la volta della gallerie Berté cedeva, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, incontrava in Regione il governatore ligure Giovanni Toti, che venuto a conoscenza di quanto accaduto in A26 si è detto «allibito».

«Ci dispiace per i disagi causati dai lavori in questi giorni e anche per quello che è accaduto oggi sulla A26. Faremo domani un incontro al Ministero delle infrastrutture», ha invece replicato Tomasi ai cronisti, aggiungendo che «daremo massima attenzione a quello che è successo. I tecnici sono subito intervenuti nella galleria e stanno verificando l’accaduto. Procederemo col massimo rigore, su tutti i fronti».

«I controlli su tutti i duemila viadotti della rete fatti da imprese terze sono praticamente conclusi», ha aggiunto Tomasi, che proprio stamattina incontrerà la ministra Paola De Micheli non solo per relazionare sullo stato dei cantieri e dei viadotti in Liguria, ma anche per parlare di quanto accaduto in A26. Il materiale crollato è stato posto sotto sequestro.