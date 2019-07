Guida contromano per quattro chilometri in autostrada

Ha percorso contromano quattro chilometri dell'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce a bordo della sua auto, una Fiat Punto, fino a quando non è stato bloccato da due pattuglie della Polizia stradale di Ovada. Protagonista dell'episodio, avvenuto la sera dello scorso 8 giugno, un 74enne residente a Bordighera.

Ricevute le segnalazioni dagli automobilisti, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada sono entrate in autostrada a Ovada in direzione Genova e dopo pochi minuti si sono trovate di fronte lo sbadato automobilista. Quest'ultimo è stato fermato e fatto accostare in modo da permettere al traffico di proseguire in sicurezza.

Il 74enne è apparso in evidente stato confusionale ed è stata fatta intervenire anche un'ambulanza del 118 che l'ha in seguito trasportato presso l'ospedale Villa Scassi di Genova, per accertare lo stato psicofisico e mentale. Secondo quanto ricostruito, l'anziano aveva invertito il senso di marcia, per ragioni sconosciute, circa quattro chilometri prima di essere fermato dalla Stradale. Per questa infrazione l'automobilista si vedrà revocata la patente di guida e la vettura sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.