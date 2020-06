Autostrada A26, chiusura anticipata del bivio con l'A10

Sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata anticipata di due ore la chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'A10 Genova-Savona Masone, verso Gravellona Toce, prevista dalle 00:00 alle 4 del 7 giugno. La chiusura, pertanto, sarà effettuata dalle 22 di sabato 6 alle 4 di domenica 7 giugno.

Permane sull'A7 Milano-Genova la chiusura del bivio per l'A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno.

Chiuso anche il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

L'allacciamento A7/A12 dovrebbe riaprire entro lunedì 8 giugno.