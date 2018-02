Migranti nascosti nel rimorchio di un tir, l'autista se ne accorge in A12

La polizia Stradale di Genova ha scoperto a bordo di un tir proveniente da Ventimiglia sette migranti, tra cui due minorenni, saliti a bordo all’insaputa del conducente convinti che il mezzo si stesse dirigendo verso la Francia.

Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì: l’autotrasportatore, proveniente dalla Campania, dopo avere caricato una partita di mobili in Francia è ripartito in direzione Sud Italia, fermandosi all’autoporto di Ventimiglia per riposare durante la notte. Proprio nelle ore notturne i 7 migranti, tutti di origini eritree, sarebbero riusciti a salire sul semirimorchio del camion nascondendo tra gli scatoloni, ignari che il mezzo sarebbe ripartito non alla volta della Francia, ma verso la Campania.

Giovedì mattina l’autotrasportatore è ripartito imboccando l'A12, ma una volta giunto nei pressi di Genova ha sentito alcuni rumori provenire dal rimorchio. Si è quindi fermato all’area di servizio di Sant’Ilario, dopo il casello autostradale di Nervi, e ha contattato la polizia Stradale senza aprire il portellone né scendere dal mezzo. Una volta sul posto, gli agenti hanno aperto il semi rimorchio individuando subito all’intero i migranti, che si erano evidentemente resi conto della direzione presa dal camion e avevano provato a scendere, provocando i rumori sentiti dal conducente. Tutti quanti, pur spaventati, erano in buone condizioni fisiche.

I cinque maggiorenni sono accompagnati i in questura per l’identificazione e per la successiva richiesta di asilo politico, mente i due minorenni sono stati affidati ai servizi sociali e trasferiti in una comunità. Tutti quanti erano arrivati lo scorso 19 gennaio in Sicilia.