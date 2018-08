Pullman in avaria, code e disagi in A12

Disagi al traffico mercoledì mattina sull’autostrada A12 a causa di un pullman in avaria sulla carreggiata.

Il veicolo, che viaggiava in direzione Livorno, si è fermato nel tratto compreso tra i caselli di Rapallo e Chiavari, al km 28. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale e personale di Autostrade per l’Italia per regolare il traffico, che ha subito inevitabilmente rallentamenti: intorno alle 10 si registravano ancora code tra i due caselli.

Altre code si sono formate anche sull’A10, tra Varazze e Celle e tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7: nessun episodio particolare, in questo caso, ma traffico dovuto a partenze ritardate e alla presenza di mezzi pesanti.