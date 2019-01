Lavori in A12, chiusura notturna per il casello di Nervi

Chiusura notturna in vista per il casello di Genova Nervi, sull’autostrada A12.

Autostrade per l'Italia comunica che per consentire un intervento programmato di rimozione di un portale di segnaletica, dalle 22 di martedì 15 alle 6 di mercoledì 16 gennaio, sarà chiuso il casello di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante ed in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Genova est.