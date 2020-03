Autostrade e cantieri: pedaggio gratuito tra Lavagna e Rapallo sino al 10 marzo

È stata estesa per altri dieci giorni, e dunque sino al 10 marzo, la gratuità del pedaggio per il tratto autostrade tra Lavagna e Rapallo, sulla A12.

A beneficiare del provvedimento saranno tutti gli utenti che effettueranno un percorso compreso tra i caselli di Sestri Levante (A12) e Genova Bolzaneto (A7), in entrambi i sensi di marcia. L’esenzione, valida per tutte le classi di veicoli e per tutte le forme di pagamento, è stata decisa e attivata lo scorso 14 febbraio da Autostrade per l’Italia d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla luce del numero di cantieri temporanei presenti sul tratto.

A seguito della prosecuzione dei lavori sulla tratta è stata disposta l’estensione della validità dell’esenzione fino al prossimo 10 marzo, data prevista per la fine degli interventi. L’iniziativa rientra tra le azioni di supporto ai viaggiatori in caso di impatti rilevanti sulla rete ligure che ASPI ha deciso di attuare in accordo con il Ministero dei Trasporti, la Regione Liguria, il Comune di Genova.