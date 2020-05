Altri controlli in galleria, ancora chiuso lo svincolo A12/A7 verso Genova

Resta chiuso lo svincolo che collega l'A12 all'A7 per chi arriva da Sestri Levante ed è diretto verso Genova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Autostrade per l'Italia ha comunicato infatit che nella notte tra venerdì e sabato sono state condotte altre ispezioni nelle gallerie "Rivarolo II", "Certosa" e "Promontorio", comprese nel tratto tra Genova Bolzaneto e Genova ovest, e che per proseguire con gli accertamenti nella galleria "Rivarolo II" il raccordo deve restare chiuso.



Solo al termine delle verifiche, in corso, sarà possibile stimare la riapertura. Autostrade consiglia a chi percorre la A12 ed è diretto a Genova di utilizzare l'uscita di Genova est. Ai conducenti di mezzi pesanti si consiglia di procedere fino alla A7 dove saranno indirizzati verso Milano per poi uscire e rientrare alla stazione di Bolzaneto in direzione Genova.