Autostrada A10, pezzo di ondulina si stacca in galleria

Una parte di un'ondulina si è staccata all'interno della galleria Maxetti, sull'autostrada A10, subito dopo il casello di Arenzano in direzione Ventimiglia. Ad accorgersi dell'accaduto è stato un automobilista, che ha subito informato il numerdo di emergenza.

Non risultano mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade per l'Italia, che hanno rimosso l'ostacolo. Del distacco sono stati informati anche i vigili del fuoco.

L'episodio si va ad aggiungere a quelli dei giorni scorsi, entrambi sull'A26, il primo il 30 dicembre con il crollo di una vasta porzione della volta della galleria Bertè e l'ultimo ieri nella galleria Turchino.

Le precisazioni di Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia

Secondo le verifiche effettuate dalla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia nella galleria Maxetti in A10 (direzione Ovest), il distacco di una ondulina riportato da alcuni media è avvenuto da una parete laterale della galleria stessa. L'ondulina è stata ritrovata sul marciapiede sottostante la parete laterale. In genere, distacchi di questo tipo si devono a urti da transito di mezzi pesanti. Dai controlli tecnici effettuati non è stato riscontrato alcun rischio di distacco alla volta. Nessun mezzo è rimasto coinvolto e il personale di Aspi ha rimosso il pezzo dal marciapiede senza alcuna ripercussione sul traffico.