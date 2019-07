Traffico bloccato in autostrada per un veicolo in fiamme

Disagi sull'autostrada A10 Genova-Savona tra Pra' e Pegli in direzione Genova intorno alle 18 di martedì 2 luglio 2019. Il traffico è rimasto bloccato per oltre un'ora con sei chilometri di coda a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 9.5.

Si consiglia di uscire a Pra' e rientrare eventualmente a Pegli dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade.