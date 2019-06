Auto divorata dalle fiamme in autostrada

Questa mattina i vigili del fuoco di Genova sono i intervenuti sull'autostrada A10, in direzione Savona, poco prima di Arenzano per l'incendio di un'auto.

Una vettura, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo. L'autostrada è rimasta aperta al traffico.