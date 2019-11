Frane sulle autostrade liguri, code e rallentamenti

Dopo il crollo di una porzione di viadotto sull'A6, sono due le autostrade interrotte in Liguria. L'altra, come i genovesi ben sanno, è l'A10, privata del ponte Morandi. A complicare il quadro ci sono gli interventi di ripristino in seguito ad altri smottamenti.

Questa mattina si registra coda tra Arenzano e il bivio A10/A26 per un incidente senza feriti, coda in uscita a Genova Aeroporto provenendo da Ventimiglia per traffico intenso e coda tra Pra' e Aeroporto. Coda anche tra il bivio A10/A26 e Arenzano. In A12 coda di 2 km tra Recco e Nervi.

Chiuso al traffico il bivio complanare Savona/A6 provenendo sia da Genova che da Savona verso Torino. Varazze in entrata è chiuso al traffico verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano. L'uscita di Arenzano è chiusa al traffico provenendo da Ventimiglia per lavori.

Maltempo in Liguria, la situazione dei treni

Per quanto riguarda i treni, riattivata la circolazione su entrambi i binari tra Loano e Albenga, linea Genova-Savona-Ventimiglia, e riaperta la tratta Alessandria-Acqui Terme sulla linea Savona-Acqui-Alessandria con rallentamento di velocità tra Sezzadio e Gamalero. Rimane sospesa la circolazione sulla tratta Acqui Terme-Savona.

Al momento la viabilità stradale tra Acqui e Savona rimane interrotta senza la possibilità di attivare il servizio bus che sarà organizzato in funzione dell’evoluzione delle disponibilità stradali.

Ripristinata la velocità sulla linea Acqui Terme-Ovada-Genova, permane rallentamento precauzionale a 30 km/h nella sola tratta Ovada-Prasco con lievi allungamenti dei tempi di viaggio.