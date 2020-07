Incubo traffico per il weekend: il programma delle chiusure

Weekend di fuoco sulle autostrade genovesi: Aspi, che avrebbe dovuto concludere - stando a quanto annunciato dal Ministero - le ispezioni più impegnative entro il 10 luglio per riaprire a due corsie su tutto il nodo, non solo proseguirà con i cantieri sino al 15 luglio, ma ha previsto (stando a quanto riportato sul sito ufficiale) una serie di chiusure ancora più impattanti per il fine settimana su tratte fondamentali per la gestione del flusso di turisti da e verso le riviere.

Da venerdì sera, infatti, il tratto compreso tra Arenzano e Voltri sulla A10, in direzione Genova, sarà chiuso per cinque notti consecutive, dalle 21 alle 7 (salvo che non subentrino imprevisti che farebbero slittare la riapertura). A questo si aggiunge la chiusura tra Voltri e Varazze direzione Ventimiglia, venerdì e sabato, con gli stessi orari.

Chiuso anche il tratto Pra’-Aeroporto in notturna, dalle 23 alle 5, nella notte tra venerdì e sabato, e dalla mezzanotte alle 4 della notte tra sabato e domenica. A complicare ulteriormente la situazione, la chiusura al traffico della A26 tra Masone e Voltri, e della viabilità ordinaria, per lo spostamento e la rimozione dell’ordigno bellico trovato a Campo Ligure.

Unica nota positiva, il fatto che entro sabato è prevista la riapertura al traffico galleria Zella, con conseguente ripristino della viabilità sulla A7 tra Genova Ovest e la A12, una delle chiusure che hanno paralizzato il traffico sia sulla rete autostradale sia in Valpolcevera.