Nuove telecamere in autostrada, chiuso per una notte un tratto dell'A10

Sull'autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra il bivio con l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione nord (verso Alessandria/Gravellona Toce) e il bivio per chi proviene dall'A26 in direzione sud (verso Genova), è stato programmato un intervento di installazione di nuove telecamere di monitoraggio del traffico.

I lavori sono stati condensati in una sola notte tra il 28 e il 29 marzo dalle 22 del giovedì alle 6 di venerdì quando il tratto verrà chiuso per consentire l'intervento.

Chi proviene dall'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Genova potrà accedere regolarmente all'A10 Genova-Savona. In alternativa chi, sulla A10 Genova-Savona, proviene da Savona ed è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Arenzano, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sull'A10, alla stazione autostradale di Genova Pra'.