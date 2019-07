Autostrada A10 chiusa per una notte fra Varazze e Arenzano

Sull'autostrada A10 Genova-Savona, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, per una notte, dalle 22 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 luglio.

Di conseguenza sarà chiusa anche l'area di servizio 'Piani d'Invrea sud', situata nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, verso Genova.

In alternativa, il traffico diretto a Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, potrà rientrare in autostrada ad Arenzano dopo aver percorso la strada statale Aurelia.