Tir in fiamme sulla A10 tra Albisola e Savona: traffico paralizzato

Traffico bloccato dalle prime ore della mattina sulla A10 dopo che un tir ha preso fuoco tra Albisola e Savona, all’altezza del km 40.

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni, e all'interno del tratto chiuso automobilisti e mezzi pesanti sono bloccati in coda. Sul posto oltre ai vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il mezzo sono presenti Polizia Stradale, mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Il conducente non è rimasto ferito, ma un denso fumo ha annerito i cieli della zona diffondendosi anche lungo l'autostrada.

Autostrade ha istituito per i soli veicoli leggeri l'uscita obbligatoria a Savona per chi proviene da Ventimiglia, dove si segnalano code, con rientro ad Albisola. Chi viaggia in direzione di Savona dev uscire ad Albisola, dove si segnalano 5 km di coda, e rientrare a Savona dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

I mezzi pesanti che procedono in direzione di Genova devono invece percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza per poi seguire le indicazioni per Genova. I soli mezzi pesanti devono percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, la A21 Torino-Piacenza e successivamente la A6 Torino-Savona.

Chi proviene dalla A12 deve percorrere la A7 Serravalle-Genova, la Diramazione di Novi Ligure, seguire per la A21 Torino-Piacenza e successivamente la A6.