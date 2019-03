Cronaca Sestri Ponente / Via Enrico Melen

Autostrada A10, in arrivo seconda corsia in uscita a Genova Aeroporto

Al via i cantieri per cercare di snellire il traffico in uscita al casello autostradale Genova Aeroporto. I lavori dello svincolo saranno conclusi lunedì 8 e gli altri interventi entro il 12 aprile