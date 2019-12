Santo Stefano in coda su A10 e A26

Pomeriggio difficile a Santo Stefano sulle autostrade liguri. I disagi maggiori si sono registrati sull'A26 con una coda di 6 km tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Situazione analoga a partire dalle 17 sull'A10 con una coda di 6 km tra Pra' e Arenzano per lavori. Coda anche tra Pegli e Pra', sempre per lavori.

Traffico più scorrevole sull'A12 dove si registrano una coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo e traffico rallentato tra Recco e Rapallo per lavori.

A complicare gli spostamenti in questi giorni in Liguria ci sono anche i lavori a Pegli, che comportano la sospensione dei treni.

Per quanto riguarda le date da segnare sul calendario c'è quella del 31 quando sull'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 23 di lunedì 30 alle 5 di martedì 31 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona. Chi è diretto verso Savona verrà deviato verso Genova e potrà uscire alla stazione di Pra', per poi rientrare dalla stessa e proseguire, sull'A10, verso Savona.