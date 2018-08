Castelletto, in auto con coltello e droga, a casa due piante di marijuana: denunciato 20enne

Aveva un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e 3,7 grammi di marijuana un giovane operaio genovese di 20 anni fermato per un normale controllo dai carabinieri mentre stava percorrendo corso Firenze a bordo della propria auto.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Successivamente al controllo, infatti, i militari hanno deciso di perquisire anche l'abitazione del giovane dove hanno trovato due piante di “cannabis” in fase di crescita.