Dal nuovo bypass alla riapertura di via 30 Giugno: boccata d'ossigeno per la Valpolcevera

Passata l’allerta meteo e archiviata la preoccupazione per le forti piogge, tutto è pronto nel ponente cittadino per i tanto attesi cambiamenti alla viabilità: la riapertura a due corsie e due sensi di marcia di via 30 Giugno, e l’apertura del nuovo bypass che collegherà i mezzi pesanti che arrivano dall’autostrada alla nuova via della Superba.

La conferma è arrivata dal sindaco Marco Bucci, il primo a perorare la causa della riapertura in procura (i detriti del ponte Morandi che ancora si trovano in via 30 Giugno sono oggetto di inchiesta e di incidente probatorio): «Entro il weekend riapriremo la strada», ha confermato il primo cittadino e commissario per la ricostruzione, lasciando intendere che, con tutta probabilità, i veicoli torneranno a transitarvi già da sabato sera.

La promessa era infatti che i lavori, meteo permettendo, terminassero entro giovedì sera, e gli operai della Pavimental (controllata del gruppo Atlantia, cui fa capo anche Autostrade) hanno lavorato senza sosta per rispettare la scadenza nonostante la pioggia di giovedì. I lavori di asfaltatura sono terminati, e mancano solo gli ultimi ritocchi prima che la strada venga riaperta.

Nell’attesa, sempre in zona ponente dovrebbe venire inaugurata un’altra opera molto attesa, e cioè un nuovo bypass che collega direttamente il casello autostradale di Genova Aeroporto alla nuova via della Superba, dedicato ai mezzi pesanti, che con tutta probabilità inizieranno a circolare già dalla giornata di venerdì. A oggi sono circa 6.400 i veicoli che ogni giorno passando sulla nuova via della Superba - compresi taxi e veicoli commerciali leggeri - tutto traffico sottratto alla Guida Rossa.

«Con il nuovo passante i mezzi pesanti potranno senza entrare in via Siffredi né passare dalla rotonda di Sestri Ponente - ha spiegato il sindaco Marco Bucci - Faciliterà moltissimo il traffico, togliendo quello pesante da una zona già congestionata». Il prossimo obiettivo è quello di terminare i lavori di messa in opera della rampa che passa sopra via Siffredi e sopra la ferrovia - il cosiddetto lotto 10 per Cornigliano - che unirà il casello dell’autostrada alla Guido Rossa: «CI lavoreremo altri due weekend, il 20-21 e il 27-28 ottobre, poi serviranno altre 2-3 settimane e a fine novembre dovremmo aprirlo completamente».