Manifestazione antifascista, migliaia in corteo

30 giugno 1960. 30 giugno 2018: Genova scende di nuovo in piazza. E lo fa per proclamarsi una volta ancora antifascista. Migliaia le persone in corteo che sono arrivate intorno alle 20 in piazza De Ferrari. Nelle immagini i momenti della manifestazione e le parole di Giordano Bruschi, partigiano e antifascista