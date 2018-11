Allarme dai sensori di ponte Morandi, chiusa via 30 Giugno

Nuova chiusura per via 30 giugno nella mattinata di domenica 18 novembre 2018. La strada è stata nuovamente chiusa a partire dalle ore 9.57 dopo che uno dei sensori installati sui monconi di Ponte Morandi ha registrato un movimento (probabilmente a causa del forte vento) lanciando l'allarme. La strada è rimasta chiusa per una ventina di minuti per poi essere riaperta alle 10.23.

Per conoscere in tempo reale la situazione di via 30 Giugno è disponibile il servizio Telegram attivato dal Comune di Genova. Basta avere l'app di messaggistica sul proprio smartphone e iscriversi gratuitamente al sistema di protezione civile cercando l’account @ProtCivComuneGe. Una volta effettuata l’iscrizione, il sistema invierà comunicazioni immediate sulla situazione della 30 Giugno.