Code, rallentamenti e cantieri: estate di rabbia sulle autostrade liguri

L'estate in Liguria inizia in coda: 1 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori (direzione Milano); 4 km tra Celle Ligure e Albisola in A10 per lavori (direzione Ventimiglia); 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori (direzione Rosignano); 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; traffico Rallentato tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Il primo fine settimana di bel tempo in Liguria, dopo la fine del lockdown, si preannuncia da bollino nero. Con le gallerie piene di cantieri e gli automobilisti costretti agli slalom fra una carreggiata e l’altra.

Le uscite chiuse

Il casello di Genova Pegli è chiuso al traffico in entrata e in un'uscita per lavori; sbarrata anche l'uscita di Genova Pra' provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.L'uscita consigliata provenendo da Genova è Arenzano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le gallerie riaperte e il contro esodo

La scorsa notte è stata riaperta la galleria “Berté”, chiusa dal 30 dicembre scorso quando due tonnellate di cemento si erano staccate dalla volta, fortunatamente senza provocare incidenti. Verso Genova sono state riaperte la Del Busa, la Pietraguzza e la Turchino, dopo che 100 tecnici hanno lavorato su turni in 24 ore.

Chi proviene da Piemonte e Lombardia non, però, non può gioire a lungo: già lunedì mattina chiuderanno i quattro tunnel “gemelli” nella direzione opposta, verso Gravellona Toce. Ci sarà da vedere cosa accadrà domani sera con il contro esodo, tenendo presente anche la chiusura del casello di Masone (per una frana) fino al 7 luglio.