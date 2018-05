Corteo storico e fuochi d'artificio: come cambia la viabilità in centro per il 2 giugno

Corteo storico, regata e fuochi d’artificio: Genova si prepara a festeggiare in grande stile il weekend caratterizzato dalla Festa della Repubblica e dalla 63esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare, con un ricco programma di eventi che accompagneranno genovesi e turisti da sabato e domenica. Non senza qualche modifica alla sosta e alla circolazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dal passaggio del corteo storico in costume allo spettacolo pirotecnico in piazza De Ferrari, l’assessorato alla Mobilità del Comune ha infatti predisposto alcune variazioni al traffico.

Le modifiche per il corteo storico

In particolare, per quanto riguarda il corteo storico, previsto in partenza alle 20.30 da piazza Matteotti:

- dalle 8 alle 20 di sabato 2 giugno divieto di sosta in piazza De Ferrari; via XXV Aprile; piazza delle Fontane Marose; via Garibaldi; piazza della Meridiana; via Cairoli; largo della Zecca; via Paolo Emilio Bensa; via Lomellini; piazza Fossatello; via Ponte Calvi; via Antonio Gramsci (lato monte direzione levante); piazza Caricamento; via Frate Oliverio p; iazza della Raibetta; via San Lorenzo; piazza Matteotti.

- dalle 20.30 alle 24 di sabato 2 giugno, divieto di transito nelle stesse vie.

Le modifiche per lo spettacolo pirotecnico in De Ferrari

Per quanto riguarda invece i fuochi d'artificio, ecco le modifiche e le variazioni previste:

- dalle 8 alle 21 in via Petrarca, su ambo i lati della carreggiata, è istituito il divieto di sosta ed il divieto di fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta per gli inadempienti.

- dalle 18 alle 21 (e comunque fino a cessate esigenze) istituzione del divieto di transito veicolare in via Dante dall’intersezione con la via Meucci verso ponente e in piazza Dante (a esclusione dei bus Amt e dei taxi) con direzione ponente e contestuale istituzione del settore di sosta riservato ai taxi in via Dante altezza del civico 1 (Unicredit).

- dalle 18 alle 21 divieto di transito nel tratto di via XX Settembre compreso tra le vie Lomellini - Ceccardi e piazza De Ferrari, e inversione del senso di marcia in via Ettore Vernazza, con obbligo di arrestarsi e di svoltare a destra verso via Lomellini, con obbligo di svolta a destra in via XII Ottobre o a sinistra in via Lomellini per i veicoli provenienti da via delle Casacce;

- dalle 18 alle 21 divieto di transito in via Petrarca e divieto di sosta (dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e comunque sino a cessate esigenze) ai taxi in piazza De Ferrari;

- divieto di sosta su ambo i lati in Via Ceccardi (dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e comunque sino a cessate esigenze) e contestuale istituzione sul lato ponente della sosta riservata ai bus Amt.