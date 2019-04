Albero pericolante, transennata piazza Villa

Un albero storico si è pericolosamente inclinato a Castelletto. È successo martedì 2 aprile, nel tardo pomeriggio, in piazza Villa.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e gli agenti della municipale.

Albero secolare inclinato, l'intervento dei vigili del fuoco a Castelletto Non ci sono foto disponibili.

I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala per salire e potare il pino con la motosega; sulla carreggiata i vigili hanno deviato il traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

La zona di grande passaggio, ci sono un'edicola e una pensilina dell'autobus, è stata transennata.