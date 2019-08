Insetti in casa: non uccidete la scutigera, ecco perchè

Forse non è il massimo della bellezza, ma, se mai vi dovesse capitare di trovare una scutigera in casa, che corre velocemente tra pareti e pavimenti, non uccidetela.

Il perché è presto spiegato: è un insetto insettivoro, ovvero uccide e mangia cimici, scarafaggi, termiti, formiche, pesciolini d'argento, zanzare e ragnetti. È dunque un grande alleato nella lotta contro questi insetti che possono infestare i nostri appartamenti.

Com'è fatta la scutigera

Corpo rigido e giallastro (che le consente di essere molto veloce) con tre linee dorsali scure e 15 paia di zampe a strisce bianche e nere, è innocua per l'essere umano e per i nostri animali (un suo eventuale morso non crea alcuna conseguenza spiacevole). Non lo è invece per le sue prede, che uccide iniettando un veleno.

Di solito vive dai 3 ai 7 anni e predilige ambienti umidi come cantine, bagni, lavanderie o crepe. Nel momento in cui la sua presenza in casa dovesse diventare massiccia sarà ovviamente necessario prendere delle precauzioni, soprattutto per evitare che la casa possa essere sempre sporca.

La scaligera è attratta in particolar modo dai capelli, dalle tracce di polvere, dai rifiuti organici, dai peli degli animali domestici. È consigliabile quindi avere sempre la casa molto pulita, anche dietro mobili ed armadi, e controllare sempre che non vi siano crepe sotto i davanzali e sui battiscopa.

Rimedi naturali contro le scutigere

- pepe di cayenna polverizzato

- polvere di caffè

- chiodi di garofano da mettere in tutta la casa

