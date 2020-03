Cosa fare in casa con i bambini? Giochi e attività sul sito di La Mia Liguria

In questi giorni segnati dall'emergenza coronavirus, in cui l'imperativo è limitare le occasioni di contagio, restare chiusi in casa è difficile per tutti, ma per chi ha bambini può essere più impegnativo ancora.

Così il sito istituzionale Lamialiguria.it ha deciso di mettere a disposizione giochi, passatempi e altre attività da cui prendere spunto per non far annoiare i bimbi costretti a passare le loro giornate in casa.

Si può giocare con l'arte, con alcuni siti su cui esercitarsi per diventare "grandi artisti" e disegnare come Picasso o Keith Haring, oppure si possono leggere i fumetti dei musei italiani, online e gratis per tutti, tra personaggi realmente esistiti, mostri, creature fantastiche, fantasmi e supereroi.

Per i piccoli tifosi di Genova, tante iniziative via web con il Museo del Genoa, tra laboratori e video in diretta live.

Ci sono anche le favole al computer lette e interpretate dagli attori e insegnanti della Quinta Praticabile.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova organizza laboratori, quiz, giochi e letture per divertirsi e stuzzicare la curiosità.

E poi ancora come si diventa un genio? Com'è nata la figura di Paganini? Lo racconta un cartone animato, un affascinante racconto per immagini e musica. E su lamialiguria.it non mancano tanti altri contenuti.

Insomma a disposizione molte idee tra laboratori, idee, appuntamenti online e chi più ne ha più ne metta.