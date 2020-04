Coronavirus e ascensore, come utilizzarlo in sicurezza? Le risposte di Anacam

Prestare attenzione anche in ascensore, anche se si è da soli, e se possibile utilizzare le scale: sono questi i consigli che arrivano da un video e una locandina diffusi da Anacam, Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori.

In questo periodo si parla molto del pericolo di contagio per chi viaggia in ascensore (le goccioline di saliva infette possono resistere meglio nei posti chiusi e con poca aria), ed è dunque meglio fare chiarezza sulle principali regole da osservare.

«Se proprio dovete uscire di casa - consiglia l'associazione sul suo sito - assicuratevi di stare a un metro di distanza da vostro compagno di viaggo e nel caso in cui l'ascensore sia piccolo meglio andare da soli».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul volantino, disponibile in allegato sotto l'articolo, Anacam riassume in 8 punti le precauzioni e i consigli per chi usa l'ascensore:

Pulsante, maniglia e bottoniere dell'ascensore possono essere a rischio. Indossa sempre guanti e mascherine Viaggia sempre da solo in ascensore, se questo non è abbastanza grande per stare a un metro dal tuo compagno di viaggio. Usa le scale se ti è possibile. Sulle scale e sulle scale mobili, indossa i guanti monouso per sorreggerti al corrimano e mantieni sempre la distanza di sicurezza dalla persona che ti precede. Per essere efficace, la sanificazione dovrebbe essere fatta dopo ogni utilizzo dell'ascensore Ma è impossibile: quindi non abbassare mai la guardia anche se indossi i guanti Fai attenzione anche alla maniglia del portone e ai tasti del citofono: sono possibili fonti di contagio. Anche se indossi i guanti, ricordati di non toccare mai la faccia. Quando torni a casa, lava le mani accuratamente per almeno 20 secondi.

Allegati