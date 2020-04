Invasione di formiche in casa: come combatterla con metodi naturali senza uscire di casa

Torna il caldo, a Genova il clima primaverile è arrivato solo da pochi giorni, e nelle case aumenta il rischio dell'invasione di formiche.

In questa particolare primavera, poi, a causa delle regole per frenare il contagio da coronavirus le persone escono molto meno di prima, e se possono preferiscono stare in casa e andare a fare la spesa (o farsela portare a domicilio, dove possibile) poche volte alla settimana. In più, non è detto che nei negozi più vicini siano sempre disponibili i dispositivi per mettere freno alle invasioni di formiche. Dunque ecco qualche metodo naturale per sbarazzarsi delle formiche in casa senza dover uscire apposta per comprare un insetticida.

Da dove arrivano le formiche?

Naturalmente la prima regola è cercare di capire da dove arrivano le formiche, in modo da poter stuccare eventuali "buchi" in casa, magari intorno al telaio di porte e finestre.

È molto importante poi la prevenzione tenendo pulite le stanze, soprattutto la cucina, facendo attenzione a non lasciare briciole sul pavimento, e sigillando bene soprattutto i cibi zuccherati di cui le formiche sono golose (alla peggio, mettendoli provvisoriamente in frigorifero).

Detto ciò, cerchiamo di capire quali soluzioni adottare per allontanare le formiche da casa.

Aceto e limone

Come abbiamo scritto, oltre alle trappole per formiche e ai vari insetticidi che si comprano nei negozi, esistono alcuni rimedi naturali che è preferibile utilizzare soprattutto in cucina, o se in casa vive anche qualche animale domestico.

Uno su tutti, l'aceto: gli insetti non lo sopportano, e dunque all'avvicinarsi della primavera si possono lavare i pavimenti con soluzioni di aceto oppure si possono posizionare nelle zone più "strategiche" (magari sotto i mobili in cucina) batuffoli di cotone impregnati di aceto e, per un'azione più efficace, anche di qualche goccia di limone.

Menta

Ma anche la menta emana un odore sgradito alle formiche: si può dunque tenere una piantina di menta (oppure foglie sbriciolate) in casa o sui davanzali. Oppure, perchè no, bustine di tè alla menta da mettere dentro o sotto i mobili.

Caffè e talco

Tra le altre cose che questi insetti proprio non sopportano, c'è anche il caffè: il caffè in polvere può essere utilizzato, così come il talco, vicino ai punti di accesso, per disincentivare il passaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eucalipto e cajeput

In alternativa, due ingredienti che possono essere utilizzati per preparare un insetticida naturale sono l'eucalipto e il cajeput, diluiti con alcool e spruzzati.