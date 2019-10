Scambio case: come viaggiare risparmiando

Quante volte avete sognato di concedervi una piccola vacanza, un break di pochi giorni (o, al contrario, una pausa vera e propria di qualche settimana, magari d'estate), ma il portafogli vi ha frenato?

Lo scambio casa è una soluzione che riesce a coniugare l’amore per i viaggi a una spesa non eccessiva, e funziona anche e soprattutto per le famiglie numerose che - anche per i piccoli spostamenti - si troverebbero a dover affrontare ingenti spese.

Lo scambio casa è adatto a chi ha una casa al mare o in montagna, ma anche per chi ha la prima abitazione, e offre l’opportunità di mettere il vostro appartamento a disposizione, in cambio di un alloggio da un'altra parte.

Gli scambi possono essere fatti in simultanea o in differita, se si ha un’abitazione in più, o anche scegliere di essere presente quando gli ospiti sono a casa vostra.

I vantaggi di questa pratica non sono solo economici, ma anche culturali. Così facendo si entra in contatto con la vita quotidiana della cittadina in cui siamo ospiti, incentivando l’economia del posto, andando a comprare al mercatino rionale o in posti caratteristici.

Come funziona lo scambio casa

Su internet ci sono molti siti affidabili che si occupano di questa attività. Questi vi sottopongono un contratto che dovrete sottoscrivere in cui stabilite le vostre esigenze e richieste. Dovrete definire le date, le persone che verranno e l’età. Molti decidono di non voler viaggiare o ospitare bambini piccoli o animali domestici. Si decide se incontrarsi prima, come scambiare le chiavi e se si vuole mettere a disposizione la macchina.

Per essere il più trasparente possibile, meglio dare indicazioni dettagliate sulla casa, inserendo foto o determinate caratteristiche dell’appartamento.

Se avete un periodo preferito o una meta già stabilita, meglio dichiararlo subito e iniziare a cercare contatti in quell’ambito attraverso mail, in cui scriverete una breve presentazione di voi stessi e della casa.

Se invece non avete una destinazione preferita, potete aspettare eventuali contatti e scegliere quello che vi piace di più.

Come preparare la casa allo scambio

Nel momento in cui avete trovato uno scambio, dovete preparare la vostra casa ad accogliere gli ospiti.

Come prima cosa meglio realizzare una piccola guida in cui spigate le caratteristiche della casa, della zona in cui è costruita e magari delle attività da svolgere, tutte completate da numeri utili da contattare in caso di emergenza o di persone che possono fornire un supporto agli ospiti. Questo è un ottimo modo per accogliere i viaggiatori e farli sentire a casa loro.

Inoltre, nella mini guida potete lasciare delle piccole indicazioni in cui chiedete di prendersi cura di piante o di lavare le superfici con determinati detergenti, per non trovare il caos al vostro ritorno.

In questi casi è buona educazione lasciare la casa pulita, fare posto negli armadi. Se non volete un’invasione della vostra intimità, potete scegliere di acquistare armadi smontabili, piccole scarpiere, per concedere agli ospiti di disfare la valigia e sistemare i loro effetti personali.

Lo stesso vale per la cucina, meglio lasciare il frigo vuoto e una parte della dispensa libera. In alternativa potete acquistare un carrellino in cui i viaggiatori possono sistemare la spesa.

Prima di partire lasciate il letto fatto e mettete a disposizione l biancheria di ricambio, come asciugamani, lenzuola, dedicate esclusivamente ai vari ospiti.

Su una lavagnetta potete lasciare un vademecum su come si usano i diversi elettrodomestici e su quale stanze poter usare o meno. In questo modo i viaggiatori potranno muoversi agevolmente nel vostro appartamento.

Per accogliere al meglio gli ospiti, se non riuscite ad incontrarli, potete lasciargli un regalo simbolico, come una mini spesa o qualche prodotto tipico per farli sentire a casa.

I prodotti on-line per lo scambio casa

Armadio Guardaroba Pieghevole

Scarpiera

Carrellino Cucina

Set di Asciugamani

Set Completo Lenzuola

Lavagna Magnetica