Piante da interno: 6 idee per un giardino in casa facile da curare

Gli amanti del verde che però non hanno un giardino nè un balcone spazioso, possono ricorrere alle piante da interno: basse, alte, fiorite o grasse, ricadenti o erette, le piante da appartamento sono una vera risorsa per diversi motivi.

Le piante come complementi d'arredo

Innanzitutto, perché le piante da interno sono veri e propri complementi d'arredo: riempiono gli spazi vuoti, danno una nota di colore negli ambienti un po' troppo monocromatici, e poi alcune sono davvero belle e facili da curare tutto l'anno.

Non ultimo, mettono allegria e ci ricordano la bella stagione anche d'inverno, dando un tocco esotico ai nostri appartamenti.

Le piante depurano gli ambienti

Ma c'è anche un altro fattore ecologico che chi vuole una pianta di appartamento può mettere in conto: le piante depurano gli ambienti chiusi. Questo non solo grazie alla fotosintesi clorofilliana che assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno, ma anche perché molte piante riescono a neutralizzare le cosiddette VOC, sostanze organiche volatili. Insomma, oltre a essere belle e gradevoli a vedersi, fanno anche bene.

6 piante facili da curare in appartamento

Insomma, volete una pianta da interno ma il vostro pollice non è così verde, e volete iniziare con qualcosa di semplice? Ecco qualche idea.

Aloe vera

Non è solo bella a vedersi e facile da curare: dalle foglie dell'aloe vera si ricavano molti ottimi prodotti di bellezza semplici da fare anche in casa. Va tenuta in un luogo luminoso e basta ricordarsi di darle da bere una volta alla settimana.

Dracena

Alta, a mo' di "palma", oppure nella classica versione con le lunghe foglie verdi striate di giallo, non necessita nè di cure particolari né di esposizione alla luce. Basta ricordarsi di darle da bere ogni tanto, e crescerà rigogliosa.

Palma di bambù

Regala decisamente un tocco esotico alla casa, non necessita di essere sistemata in luoghi particolarmente luminosi, e può produrre anche fiori e frutti.

Phalaenopsis

L'ideale per chi ama i fiori: ama la luce e richiede una cura leggermente più intensa, ma nulla di impossibile.

Albero della gomma

È una pianta che cresce molto, ma si può modellare a seconda delle esigenze con una semplice potatura.

Spatifillo

Un'altra pianta per chi ama i fiori, molto bella, elegante e delicata, e allo stesso tempo resistente: il colore dei fiori, bianco, li rende adatti a qualsiasi ambiente.

Piante da interno (ed esterno): dove comprarle a Genova

Ecco qualche idea:

Tonet Giardinaggio Genova - via Bartolomeo Chighizola 76, Genova

Arca di Noè - via di Sponda Nuova 39, Genova

Peirano Vivai - via Somalia 14, Genova

Leroy Merlin - via Renata Bianchi 60, Genova