Chiocciole e lumache, incubo per gli orti: come allontanarle con rimedi naturali

Sono belle a vedersi e spesso suscitano simpatia, con le loro antenne, la pelle "grinzosa" e la caratteristica lentezza, ma rappresentano un vero e proprio incubo per chi ha un orto o un giardino: sono le lumache e le chiocciole, che vediamo spesso sulle piante o tra l'erba proprio in questi giorni di primavera, specie nei momenti più umidi e dopo gli acquazzoni.

Differenza tra lumache e chiocciole

Nel linguaggio comune le due parole sono sinonimi, ma in realtà c'è una sostanziale differenza: la lumaca è un termine comune con cui si indicano tutti i gasteropodi terrestri polmonati sprovvisti di conchiglia complessa e apprezzabile a occhio nudo (cioè il "guscio").

La chiocciola invece è dotata di conchiglia/guscio, che utilizza come difesa da condizioni climatiche sfavorevoli e da pericoli esterni.

Cos'è la "bava"

Sia le lumache che le chiocciole quando si spostano lasciano la caratteristica "bava", che viene utilizzata spesso anche in campo estetico. Questa particolare sostanza viene rilasciata da questi animali in movimento come lubrificante, per evitare di ferirsi spostandosi.

La secrezione serve anche a creare l'epifragma (formazione che "tappa" l'ingresso della conchiglia permettendo di mantenere al suo interno la necessaria umidità) nel momento in cui la chiocciola si ritira nel suo guscio.

Animali pericolosi per orti e giardini: come allontanarli con rimedi naturali

Lumache e chiocciole, a dispetto del loro aspetto così simpatico, sono un vero e proprio "incubo" per chi possiede un orto: spesso di notte si cibano soprattutto di insalata, spinaci, cavolfiori, basilico, e altri ortaggi ancora. E al risveglio, chi possiede l'orto potrebbe trovarsi di fronte a una brutta sorpresa.

Dunque come allontanare questi "voraci" molluschi da orti e giardini, senza far loro del male?

Ecco qualche metodo:

Cenere di legna da spargere sul terreno

Fondi di caffè da spargere sul terreno

Gusci d'uova tritati da spargere sul terreno

Zolfo in polvere da spargere sul terreno

Sale grosso da spargere sul terreno (ma può danneggiare anche le piante, dunque è consigliabile posizionarlo non vicinissimo alle coltivazioni)

Coltivare anche piante repellenti per lumache e chiocciole (come ortica, senape gialla, cergfoglio, crescione)

Tendere un filo di rame per terra che circondi i lati dell'orto e che possa dare una lieve "scossa" alle chiocciole e alle lumache, che si allontaneranno

Fabbricare una "trappola" creando zone d'ombra e umido per attirare le lumache (legni marci, mattoni forati, ecc.) raccogliendole poi al mattino

Altri rimedi sono quello utilizzatissimo della birra, per cui le lumache e le chiocciole vanno pazze: basta riempire di birra un recipiente dai bordi bassi (come un sottovaso) oppure un bicchiere da interrare, e molte lumache vi entreranno dentro, morendo affogate. Anche il fosfato di ferro è letale per questi piccoli animali. Chiaramente questi ultimi sono metodi che però non allontanano solo questi animali, ma li uccidono.