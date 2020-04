Chiusi in casa si riscopre il pollice verde: i vivai che fanno consegna a domicilio

Stando chiuse in casa, un po' perché sta arrivando la bella stagione, un po' perché occorre ingannare il tempo, molte persone si stanno dedicando al giardinaggio.

Che si disponga di un giardino vero e proprio, di un balcone o semplicemente di un davanzale, poco importa: è sempre bello avere una pianta in fiore, magari tutta colorata, di cui prendersi cura.

Ma non è solo questione di fiori colorati che sicuramente mettono allegria. Se ci si sente particolarmente bravi, ci si può prendere cura anche di piante aromatiche che - specie in questi giorni in cui non si esce più tutti i giorni per fare la spesa - sono sane e utilissime per insaporire i piatti. Dal basilico al rosmarino, dal timo alla menta, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

E allora, se si ha un po' di spazio all'esterno, perché non approfittarne per sbizzarrire il proprio "pollice verde" prendendosi cura delle piante che si hanno, oppure allestendo un piccolo giardino sul terrazzo?

È sicuramente un passatempo salutare per diversi motivi: rende (anche i bambini) più responsabili, aiuta a passare un po' di tempo all'aperto e sotto i raggi del sole anche solo sul balcone o alla finestra, e fa sì che "inganniamo" il tempo a disposizione in maniera salutare e senza stare attaccati a pc o televisione.

Qui trovate l'elenco delle attività che a Genova effettuano le consegne a domicilio, tra cui figurano anche alcuni vivai.