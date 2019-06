Pareti oblique: 4 consigli per l'arredamento

Si sa, quando abbiamo una stanza da arredare di forma quadrata o rettangolare, è tutto abbastanza semplice: basta prendere le giuste accortezze e "incastrare" i mobili nella maniera giusta.

Non è così facile, invece, quando la stanza ha pareti oblique, magari è triangolare o trapezoidale: angoli acuti e ottusi, nicche e spazi irregolari possono complicare molto il nostro lavoro di ricerca del mobile giusto, anche perché quasi sempre i mobili presentano angoli retti adatti per stanze dalle forme tradizionali, ma che possono stonare in un ambiente diverso.

Ci sono in ogni caso alcune idee di cui possiamo tener conto per arredare la nostra stanza dalle pareti oblique. Ecco quattro consigli:

- Mobili dalle forme arrotondate: perché non pensare a mobili che non debbano per forza essere paralleli (o perpendicolari) a un muro solo, stonando con gli altri? Mobili come tavoli e divani rotondi, sedie dalle linee morbide o tavolini bassi con forme particolari possono aiutare.

- Piantane o vasi per riempire gli angoli: se ci sono spazi troppo stretti, in cui in ogni caso non potrebbe stare un mobile, è possibile pensare a piantane o vasi, elementi di arredo non troppo impegnativi che non vanno a "tagliare" gli angoli come invece potrebbe fare una libreria (lasciando dietro uno spazio vuoto che si riempirà di polvere) o lo schienale di un divano.

- Dipingere di colore diverso le pareti oblique per trasmettere un'idea di calore, modernità e originalità. Dipingendo le pareti oblique di un colore diverso dal bianco la stanza sembrerà già molto più arredata, e la forma irregolare della stanza verrà valorizzata.

- Mobili su misura: esistono artigiani specializzati che realizzano mobili su misura, adatti a essere "incastrati" anche nelle nicchie più difficili, donando alla stanza una forma più regolare.

Mobili su misura a Genova: dove andare

Se a Genova volete una soluzione personalizzata, ecco alcune aziende, tra falegnami e artigiani, che realizzano mobili su misura per risolvere tutti i problemi di spazio:

Habitat Falegnameria - piazza Zagora 3/R, Genova

CCT Mobili - via Adamoli 517, Genova

LineaLab - via Borzoli 39-122 MR, Genova

ArtLegno - via Comun 13, Mele

Cigalini Stefano Falegnameria - via Cellini 2 R, Genova